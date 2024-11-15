Протестующие в Абхазии полностью окружили правительственные здания

Участники протестов в Сухуме направились в сторону администрации президента Абхазии Аслана Бжании. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает Telegram-канал «Республика», комплекс правительственных зданий полностью окружен.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На этом настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы.

Оппозиция в Абхазии на фоне возобновления протестов призвала Лаша Ашуба и депутатов провести отмененную сессию и проголосовать против соответствующего соглашения.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию уличных протестов в Сухуме.

Ранее глава МВД Абхазии провел переговоры с протестующими.