Глава МВД Абхазии провел переговоры с протестующими

Глава МВД Абхазии Роберт Киут и руководитель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия провели переговоры с протестующими у здания республиканского парламента. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра абхазского президента.

После завершения переговоров силовики ушли передавать требования митингующих главе государства.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции заявляли, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Киут говорил, что МВД принимает все меры для обеспечения общественной безопасности. Под усиленную охрану переведены комплекс правительственных зданий и другие административные здания, в том числе МВД, отметил он.

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что в настоящее время оппозиция пытается оказать давление на депутатов парламента. Он также пообещал наказание членам оппозиции, которые выйдут за рамки правового поля.

Ранее в Абхазии отменили сессию парламента по ратификации соглашения с Россией.