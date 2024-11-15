К протестующим в Абхазии вышел начальник охраны президента

Начальник личной охраны президента Абхазии вышел к протестующим у парламента в Сухуме и пообещал передать президенту их требования. Об этом сообщает издание RESPUBLICA.

Участники митинга в центре столицы требуют отклонить проект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. В оппозиции утверждают, что в документе идет речь о продаже России апартаментов в Абхазии. По мнению протестующих, он не соответствует интересам абхазского народа.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть ратификацию соглашения, однако на фоне давления и возобновления протестов депутаты отменили проведение сессии и решили снять его с повестки дня.

В протестах участвуют несколько тысяч человек, включая оппозиционного лидера Адгура Ардзинбу. Они протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались к зданию парламента.

Газета.Ru ведет онлайн-трансляцию.

Ранее на протесте в Сухуме прозвучали выстрелы.