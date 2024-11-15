В России может появиться «мигрант ID»

В России предложили ввести систему контроля за иностранцами — «мигрант ID». Законопроект хотят внести в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» во главе с Алексеем Нечаевым, пишут «Известия».

Поправки хотят внести в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

По задумке авторов, «мигрант ID» станет единым электронным документом, удостоверяющим личность иностранца и оформляемым для временного пребывания в России с целью трудовой деятельности. Право въезда на российскую территорию предлагают предоставлять только тем, кому одобрили заявку на получение данного документа.

Отмечается, что иностранный гражданин будет иметь доступ к личному кабинету в «мигрант ID» для обновления сведений. Порядок создания личного кабинета и его функционирование должно будет определить правительство РФ.

9 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за организацию и посредничество в незаконной миграции. Поправки, вносимые в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточают наказания за целый ряд преступлений, связанных с незаконной миграцией. В частности, речь идет об организации незаконного въезда и пребывания иностранцев в России.

Ранее в Госдуме анонсировали новые меры по ужесточению контроля за мигрантами.