В Госдуме анонсировали новые меры по ужесточению контроля за мигрантами

Законопроект о штрафах до 60 млн рублей за фиктивную регистрацию иностранцев в России – это только начало, будут и другие подобные меры. Если этот документ направлен против организаций, занимающихся незаконной миграцией, то в ближайшее время планируется рассмотреть проекты, предусматривающие наказания для физлиц, рассказал RT председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат обратил внимание, что в рассматриваемом сейчас законопроекте со штрафами до 60 млн рублей речь идет именно о юрлицах и компаниях, которые помогают мигрантам обходить закон.

А вот наказание для граждан по-прежнему слишком мягкое. К примеру, за сдачу экзамена по русскому языку за иностранца предусмотрен только штраф в несколько тысяч рублей. Также были случаи, когда владельцы «резиновых квартир», наказывались лишь небольшими штрафными санкциями.

«Поэтому недавно наша фракция предложила ввести уголовную ответственность за незаконную деятельность по предоставлению мигрантам гражданства России с наказанием до семи лет лишения свободы», — заявил Миронов.

Он выразил надежду, что предлагаемые изменения в сфере миграционной политики поддержат другие парламентарии.

Напомним, во внесенном в Госдуму законопроекте идет речь об оформлении для иностранцев фиктивных документов с целью нарушения их въезда в страну, а также незаконной трудовой деятельности на территории РФ. За это предлагается ввести штрафы в размере от 5 млн до 10 млн рублей с конфискацией имущества. За повторное нарушение депутаты предложили наказывать штрафом в размере от 10 млн до 60 млн рублей, который также будет сопровождаться конфискацией имущества.

Ранее в Госдуму внесли проект о совершенных нелегальными мигрантами преступлениях.