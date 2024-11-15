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Машины ООН с гумпомощью подверглись нападению в секторе Газа

Al Jazeera: колонна ООН с гуманитарной помощью подверглась нападению в Газе

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Tsafrir Abayov/AP

Машины Организации Объединенных Наций (ООН), доставлявшие гуманитарную помощь в сектор Газа, были обстреляны, а груз украден. Об этом сообщает Al Jazeera.

В публикации отмечается, что колонна подверглась нападению в центральной части палестинского анклава. 14 из 20 грузовиков, которые двигались от южной границы по направлению в сторону города Дейр-эль-Балах, обстреляли, а перевозимое продовольствие украли.

11 ноября сообщалось, что самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удар по колонне с гуманитарной помощью в районе Шамсин в сирийской провинции Хомс.

Транспорт с гумпомощью собирался рядом с поселением Шаншар в районе Шамсин рядом с автострадой.

5 ноября самолет Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь для населения Ливана.

В конце октября корабль с двумя тысячами тонн гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыл в ливанский Бейрут. По заявлению МИД ОАЭ, на корабле находится одна тысяча тонн продовольствия, тысяча тонн палаток и других предметов быта для беженцев.

Ранее в ООН рассказали о нарушении Израилем принципов гуманности и правил ведения боевых действий.

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