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ВВС Израиля нанесли удар по колонне гумпомощи в Ливане

Sana: ВВС Израиля атаковали колонну с гумпомощью в сирийской провинции Хомс

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Amir Cohen/Reuters

Самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удар по колонне с гуманитарной помощью в районе Шамсин в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщает телеканал Al-Ekhbaria.

По данным агентства Sana, в настоящее время трасса Хомс — Дамаск заблокирована в связи с ударами израильских ВВС. Отмечается, что гумпомощь предназначалась для ливанских беженцев.

Транспорт с гумпомощью собирался рядом с поселением Шаншар в районе Шамсин рядом с автострадой.

Накануне сообщалось, что Израиль атаковал юго-восточные окраины Дамаска, ракеты были выпущены со стороны оккупированных Голанских высот. Пострадали десятки мирных жителей. В ходе авиаударов были ликвидированы бойцы шиитских формирований «Хезболлы», воюющие на стороне сирийской армии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее лидер «Хезболлы» назвал условие для начала мирных переговоров с Израилем.

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Операция Израиля в Ливане
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