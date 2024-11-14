Бывшему мэру Сочи продлили арест

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, который обвиняется в растрате. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Экс-чиновник будет находиться под стражей еще три месяца, до 17 февраля 2025 года.

14 ноября Мещанский суд Москвы также продлил до 17 февраля арест собственности бывшего мэра Сочи.

Копайгородский обвиняется в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги Янины.

13 ноября жену экс-мэра отправили под домашний арест. Она проходит по тому же уголовному делу о растрате в особо крупном размере, что и ее супруг.

Ранее сообщалось, что Копайгородскому отказали в отправке на СВО.