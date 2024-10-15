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Мосгорсуд не отпустил экс-мэра Сочи из СИЗО

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО экс-мэра Сочи Копайгородского

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Мосгорсуд признал законным арест бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которому вменяется хищение, и отклонил жалобы его адвокатов на избрание меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Мещанского районного суда Москвы оставить без изменения, жалобы — без удовлетворения», — сказано в решении.

25 сентября Мещанский районный суд заключил Копайгородского под стражу. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Копайгородского проверяют на причастность также к другим преступлениям. В случае подтверждения бывшему чиновнику будут предъявлены новые обвинения, отмечали в правоохранительных органах. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги.

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников.

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