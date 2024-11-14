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Суд продлил арест собственности бывшего мэра Сочи

Суд в Москве продлил арест имущества экс-мэра Сочи на три месяца

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы продлил до 17 февраля арест собственности бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, который проходит обвиняемым по статье «Присвоение и растрата». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

«Суд постановил: продлить обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество», — объявила судья.

Копайгородского обвиняют в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги Янины.

13 ноября жену Копайгородского отправили под домашний арест. Она проходит по тому же уголовному делу о растрате в особо крупном размере, что и супруг.

SHOT писал, что экс-мэра Сочи также проверяют на предмет сотрудничества с сочинским бизнесменом Рубеном Татуляном по кличке Робсон. По информации канала, у предпринимателя год назад прошли обыски по делу о многомиллиардных хищениях. К тому моменту бизнесмен уже уехал из России. По одной из версий следствия, именно Копайгородский помог Татуляну покинуть территорию РФ.

Ранее сообщалось, что экс-мэру Сочи Копайгородскому отказали в отправке на СВО.

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