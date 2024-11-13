Жену экс-мэра Сочи отправили под домашний арест

Мещанский суд в Москве постановил отправить под домашний арест супругу экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину в рамках уголовного дела об особо крупной растрате. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

Сегодня следствие запросило домашний арест Копайгородской на два месяца. Адвокат обвиняемой Елизавета Меткина отметила, что защита выступила против ареста.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), на срок 2 месяца 00 суток, до 12 января 2025 года», — говорится в сообщении судов.

Накануне силовики задержали в Москве жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину в рамках дела об особо крупной растрате. Отмечается, что женщина была задержана после допроса.

25 сентября Мещанский районный суд арестовал экс-мэра Сочи до 18 ноября. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн руб. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса». Задержанного проверяют и на причастность к другим преступлениям. Суд также арестовал имущество и деньги на счетах Копайгородского и его супруги.

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли несколько неустановленных соучастников.