Фигурант дела о подрыве опор ЛЭП в Петербурге попал в список террористов и экстремистов

Россиянин Илья Первашов, который проходит обвиняемым по делу о подрыве опор линии электропередачи (ЛЭП) в Выборгском районе под Петербургом, внесен в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... физические лица... Первашов Илья Юрьевич, 30.11.1993», — отмечается в перечне.

В начале ноября Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил Первашова под стражу. По данным следствия, 19 октября злоумышленник разместил взрывные устройства на трех опорах ЛЭП и совершил подрыв. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту диверсии. При задержании Первашов оказывал сопротивление. Вину в подрыве ЛЭП он не признает.

12 ноября Росфинмониторинг внес гражданина Украины Григория Синченко, обвиняемого в шпионаже и диверсиях на территории Донецкой народной республики, в список террористов и экстремистов. По данным следствия, в 2016 году мужчина изготавливал самодельные взрывные устройства, подрывал торговые киоски в Донецке и вымогал деньги у предпринимателей, а в 2018 начал сотрудничать со Службой безопасности Украины.

Ранее российский арт-менеджер и галерист попал в перечень террористов и экстремистов.