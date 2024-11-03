Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербуржца отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП

Суд в Петербурге отправил под стражу местного жителя по делу о подрыве опор ЛЭП

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова по делу о подрыве опор ЛЭП. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Первашов, приискав взрывчатые вещества и взрывные устройства, разметил их на трех опорах линии электропередачи, расположенной на территории Выборгского района», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в минувшую субботу. При задержании мужчина оказывал сопротивление. Вину в подрыве ЛЭП он не признает. В отношении его заведено уголовное дело по статье о диверсии.

Мужчину арестовали на срок до 19 декабря.

Белгородский областной суд приговорил жительницу РФ к 12,5 года колонии за подготовку диверсии на железной дороге. Женщину признали виновной в незаконном обороте взрывных устройств и покушении на диверсию.

Незадолго до этого в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.

Ранее в Забайкалье двое подростков совершили диверсию по заданию куратора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами