Петербуржца отправили под стражу по делу о подрыве опор ЛЭП

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова по делу о подрыве опор ЛЭП. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Первашов, приискав взрывчатые вещества и взрывные устройства, разметил их на трех опорах линии электропередачи, расположенной на территории Выборгского района», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали в минувшую субботу. При задержании мужчина оказывал сопротивление. Вину в подрыве ЛЭП он не признает. В отношении его заведено уголовное дело по статье о диверсии.

Мужчину арестовали на срок до 19 декабря.

Белгородский областной суд приговорил жительницу РФ к 12,5 года колонии за подготовку диверсии на железной дороге. Женщину признали виновной в незаконном обороте взрывных устройств и покушении на диверсию.

Незадолго до этого в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.

Ранее в Забайкалье двое подростков совершили диверсию по заданию куратора.