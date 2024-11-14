Галериста Гельмана признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг включил арт-менеджера и галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в реестр террористов и экстремистов. Соответствующий перечень размещен на сайте ведомства.

«Гельман Марат Александрович, 24.12.1960, г. Кишинев, Молдавская АССР», — говорится в реестре.

В октябре галерист обжаловал штраф в размере 40 тыс. рублей за отсутствие плашки иностранного агента.

Гельмана признали иноагентом в 2021 году. Тогда же его объявили в розыск по подозрению в причастности к уголовному преступлению. Суд признал арт-менеджера виновным по части 4 статьи 19.34 КоАП.

29 октября Басманный суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции артиста в Россию либо с момента его задержания на территории РФ.

Смольянинова обвиняют по статьям о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства, а также о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

Ранее российский журналист попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.