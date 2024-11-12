Обвиненный в шпионаже и диверсиях украинец внесен в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес гражданина Украины Григория Синченко, обвиняемого в шпионаже и диверсиях в ДНР, в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Синченко Григорий Андреевич, 11.05.1991 г.р., г. Макеевка Донецкой области УССР», — говорится в обновленном перечне.

По данным следствия, в 2016 году мужчина изготавливал самодельные взрывные устройства, подрывал торговые киоски в Донецке и вымогал деньги у предпринимателей, а в 2018 начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ).

Его обвинили в организации серии взрывов в ДНР, в том числе в подрыве железнодорожного моста в 2019 году, а также в слежке за полицейскими и готовящемся покушении на них.

Синченко не признал вину по большинству инкриминируемых ему статей, кроме одного эпизода обвинения, связанного с побегом.

До того Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов сеть, созданную сотрудниками Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее двух участников легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) признали террористами и экстремистами.