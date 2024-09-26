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Задержанного экс-мэра Сочи проверят на сотрудничество с бизнесменом Татуляном

SHOT: Копайгородского проверят на сотрудничество с бизнесменом Татуляном

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Екатерина Лызлова/Валерий Левитин/РИА Новости

Задержанного бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проверят на предмет сотрудничества с местным бизнесменом Рубеном Татуляном по кличке Робсон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, у Татуляна год назад прошли обыски по делу о многомиллиардных хищениях. К тому моменту бизнесмен уже уехал из России. По одной из версий следствия, именно Копайгородский помог Татуляну покинуть территорию РФ.

«Татулян входил в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи и активно сотрудничал с местными чиновниками. Бизнесмен владел огромным количеством туристических объектов на курорте», — говорится в сообщении.

До этого Копайгородский попросил суд вернуть его в зону спецоперации, чтобы продолжить служить и быть вместе с супругой, которая также находится на СВО.

Копайгородского обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам представителя защиты, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Ранее в Москве суд заключил под стражу экс-мэра Сочи Копайгородского.

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