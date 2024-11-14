Названа возможная причина смерти журналиста и шеф-повара Зимина

По предварительной информации, причиной смерти журналиста и шеф-повара Алексея Зимина мог стать сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источников, телеведущий ушел из жизни в своем номере отеля в Белграде. Родные известного шефа передали, что незадолго до своей кончины Зимин отмечал выход своей новой книги «Англомания».

Авторы статьи со ссылкой на семью шеф-повара уточнили, что он прилетел в Сербию из Лондона. В честь публикации книги он устроил ужин в одном из ресторанов столицы страны. В сообщении говорится, что 12 ноября Зимин вернулся в свой номер, а на следующее утро перестал выходить на связь. Когда его близкие начали волноваться, друзья вошли к нему в комнату и обнаружили его без признаков жизни.

Тело направили на экспертизу, а затем перевезут в Лондон, где он провел последние годы своей жизни. Алексею Зимину было 52 года.

9 ноября не стало журналиста, пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского. До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

Ранее в Москве подросток умер от удушья в ресторане во время ужина.