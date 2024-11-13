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Умер шеф-повар и журналист Алексей Зимин

Шеф-повар и журналист GQ Алексей Зимин умер в Лондоне

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Алексей Зимин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Не стало журналиста и телеведущего Алексея Зимина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Журналисту было 52 года. Последние годы он проживал в Лондоне.

Зимин был автором и ведущим передачи «Готовим с Алексеем Зиминым». Кроме того, он был главным редактором «Афиша-еда» и журнала GQ и гастрономическим колумнистом «Коммерсанта».

9 ноября не стало журналиста, пресс-секретаря певца Shaman Антона Коробкова-Землянского. До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

Shaman принес соболезнования в связи со смертью Коробкова-Землянского. Журналиста похоронят 13 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Могила Коробкова-Землянского будет рядом с военным корреспондентом Владленом Татарским.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, каким при жизни был Коробков-Землянский.

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