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В Москве подросток умер от удушья в ресторане во время ужина

mk.ru: в Москве подросток скончался от удушья после ужина с креветками

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Shutterstock

В одном из ресторанов в центре Москвы 17-летний юноша скончался от асфиксии во время ужина с семьей. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в ресторане балканской кухни, подросток ужинал в заведении вместе с семьей. Он заказал блюдо с креветками, вскоре после употребления пищи он стал задыхаться.

На место была вызвана скорая помощь, но спасти пострадавшего не удалось, он скончался на месте еще до прибытия медиков. По данным издания, ранее аллергических реакций у погибшего не отмечалось, за несколько месяцев до произошедшего он начал принимать БАДы и активно набирал мышечную массу, занимаясь в спортзале.

Предположительно, состав препарата мог вызвать ответную реакцию при взаимодействии с деликатесом.

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