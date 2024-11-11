SHOT назвал причину смерти пресс-секретаря Shaman

Пресс-секретарь певца Shaman Антон Коробков-Землянский умер из-за инфаркта миокарда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, жена Коробкова-Землянского сначала пыталась сама спасти мужа, делала ему массаж сердца. Скорую помощь вызвал сосед пары, увидев происходящее через окно из дома напротив. Однако приехавшие врачи не смогли помочь мужчине и констатировали его смерть.

40-летний Коробков-Землянский умер вечером 9 ноября. Мужчина был дома со своей женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти. Telegram-канал Mash сообщал, что мужчина умер от сердечного приступа.

Shaman принес соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря.

До сотрудничества с Shaman Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова и был директором по коммуникациям «Европейской медиагруппы».

Ранее сообщалось, что 15 млн рублей за концерт Shaman в Ставрополе могут направить на нужды СВО.