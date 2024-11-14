На Украине осудили депутата Рады за взяточничество

Высший антикоррупционный суд Украины признал депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Андрея Одарченко виновным во взяточничестве и заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает украинский центр противодействия коррупции в своем Telegram-канале.

В сентябре парламентария объявили в государственный и международный розыск. Тогда же стало известно, что Одарченко бежал за границу.

В конце ноября 2023 года политическая партия «Слуга народа» исключила из своих рядов Одарченко.

В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение Одарченко в попытке подкупа бывшего председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема. Согласно информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, депутат запросил у главы госагентства взятку в обмен на выделение средств на ремонт зданий Харьковского университета, где Одарченко занимал должность ректора. После перевода средств на криптокошелек чиновника была зачислена сумма, эквивалентная $10 тыс. В дальнейшем «неправомерная выгода» должна была составить 8% от общего объема финансирования.

Ранее сообщалось, что украинские власти закрывают глаза на растущую коррупцию в стране.