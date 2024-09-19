На Украине объявили в международный розыск нардепа, обвиняемого во взятке

Народного депутата Украины от партии «Слуга народа» Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства минобновления, объявили в государственный и международный розыск. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда.

«Суд постановил: ходатайство прокурора об объявлении обвиняемого Одарченко в государственный и международный розыск удовлетворить», — пишет издание.

По данным украинских СМИ, Одарченко покинул страну.

9 сентября сообщалось, что Украина направила в ряд стран запрос о задержании, аресте и дальнейшей передаче стране раскритиковавшего закон о запрете деятельности УПЦ депутата Верховной рады Артема Дмитрука, сбежавшего за границу. Его объявили в розыск после обвинений в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного.

Ранее украинский депутат заявил о попытке похищения его семьи.