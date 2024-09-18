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Депутат из партии Зеленского «Слуга народа» бежал с Украины

Обвиняемый на Украине в коррупции депутат Одарченко бежал из страны

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Депутат Верховной рады Андрей Одарченко, который обвиняется в попытке подкупа бывшего председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема, бежал за границу. Об этом говорится на сайте украинского Центра противодействия коррупции.

«Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время заседания по делу Одарченко заявила о том, что депутат покинул Украину. В связи с этим прокурор внесла ходатайство о взыскании залога и объявлении депутата в международный розыск», — отмечается в публикации.

В конце ноября 2023 года политическая партия «Слуга народа» исключила из своих рядов Одарченко.

21 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение Одарченко в попытке подкупа Найема. Согласно информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), депутат запросил у главы госагентства взятку в обмен на выделение средств на ремонт зданий Харьковского университета, где Одарченко занимает должность ректора. После перевода средств на криптокошелек чиновника была зачислена сумма, эквивалентная $10 тысячам. В дальнейшем «неправомерная выгода» должна была составить 8% от общего объема финансирования.

Ранее сообщалось, что на Украине военкома дважды подряд задержали по делу о коррупции.

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