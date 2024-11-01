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Украинские власти закрывают глаза на растущую коррупцию в стране

РИА Новости: Киев отрицает масштабы коррупции на фоне массовых арестов за взятки

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинские власти отрицают растущие масштабы коррупции на фоне массовых арестов за взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Украина погрязла в коррупции с начала спецоперации, а мобилизация превратила десятки сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и членов МСЭК (медико-социальных экспертных комиссий) в долларовых миллионеров.

Отмечается, что бороться с коррупцией не помогают ни массовые аресты, ни увольнения.

Вместе с тем офицер ВСУ Юрий Луценко заявил, что ситуация на передовой для ВСУ перерастает из критической в то, что можно назвать развалом фронта, а киевские власти не в состоянии ничего с этим сделать.

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал, что расходы на оборону, заложенные в проект бюджета его страны, неуклонно уменьшаются.

Вместе с тем экс-глава государства отметил, что Россия в это время стремительно развивает свой военно-промышленный комплекс и увеличивает расходы на оборону, которые достигли примерно $142 млрд.

Ранее Зеленский подписал закон о смягчении наказания подозреваемым в коррупции.

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