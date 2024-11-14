Неизвестные изрисовали памятник Кадырову в Москве

Неизвестные расписали памятник Ахмату Кадырову в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщили Telegram-каналы Baza и «Осторожно, новости».

Вандалы в ночь на 13 ноября написали на монументе надпись «Ахмат — Слива». Ее обнаружили коммунальщики утром и стерли.

Памятник стоит у метро Бутово с 2004 года.

Как пишут «Осторожно, новости», это могло быть сделано по заданию украинских мошенников. Видео с надписями на памятнике присылали в боты обратной связи крупных СМИ, «с характерных для таких «акций» аккаунтов», добавил канал.

Ахмат Кадыров — первый президент Чеченской Республики, отец Рамзана Кадырова.

В августе Тверской районный суд Москвы приговорил россиянок Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову к году принудительных работ за надпись на памятнике маршалу Жукову на Манежной площади.

Женщины рассказали, что сделали этого после уговоров телефонных мошенников с Украины.

Ранее в Петербурге вандалы исписали памятник Ленину в день годовщины Октябрьской революции.