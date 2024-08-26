Женщинам, написавшим «ГУР» на памятнике Жукову, вынесли приговор

Тверской районный суд Москвы приговорил россиянок Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову к году принудительных работ за осквернение памятника маршалу Жукову на Манежной площади. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Инцидент произошел в начале июня. Обеих женщин обвинили по статье о повреждении воинских памятников (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК) за то, что они написали аббревиатуру Главного управления разведки (ГУР) Украины на монументе Жукову. В качестве максимального наказания им грозило до пяти лет колонии.

После задержания женщины рассказали, что повелись на уговоры телефонных мошенников с Украины. Им срочно нужны были деньги на погашение кредитов, а мошенники пообещали «кругленькую сумму». Позднее Николаева уточнила, что сначала злоумышленники выманили у нее 3 млн рублей, а потом заставили заняться вандализмом.

Изначально Лысенкову и Николаеву заключили под стражу, но затем меру пресечения изменили на домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные повесили плакат со свиньей и призывами к Украине.