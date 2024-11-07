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Неизвестные изуродовали памятник Ленину в Петербурге в годовщину Октябрьской революции

В Петербурге неизвестные изуродовали памятник Ленину в годовщину революции

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Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село/VK

В Петербурге вандалы исписали памятник Владимиру Ленину в день годовщины Октябрьской революции. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «Транспортный коллапс, Красное Село».

По информации группы, инцидент произошел в Красном Селе. Памятник Ленину, который находится в местном парке, изуродовали неизвестные в день годовщины Октябрьской революции 7 ноября. Вандалы белой краской написали на основании монумента «иуда и палач».

Сообщается, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Москве неизвестные вандалы облили памятник Владимиру Ленину красной краской. На кадрах с места происшествия видно, что запачканы оказались голова, руки и торс монумента. Активисты оперативно отмыли памятник, а сотрудники правоохранительных органов принялись за поиски злоумышленников.

Ранее новый памятник Сталину предложили установить в Новосибирске.

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