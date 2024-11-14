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Путин назвал справедливым увеличение поддержки участникам СВО

Песков: Путин считает справедливым увеличение поддержки участников спецоперации

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин считает абсолютно правильным и справедливым увеличение поддержки участников спецоперации. Об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В четверг глава государства подписал указ об увеличении размера единовременной выплаты участникам СВО, получившим ранение, травму или контузию, которые привели к инвалидности. Размер выплаты увеличился с 3 млн до 4 млн рублей.

По словам представителя Кремля, «президент уверен, что подобное решение является абсолютно правильным и справедливым».

Как отметили в Минобороны, решение президента будет распространено на всех бойцов, получивших инвалидность со дня начала СВО, то есть с 24 февраля 2022 года. Таким образом, тем, кто уже получил выплату, доплатят по 1 млн рублей.

13 ноября правительство также утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий на спецоперации. Как прописано в документе, сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими в ходе спецоперации.

Ранее Путин рассказал, кто вынудил Россию начать СВО.

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