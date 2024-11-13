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Правительство установило дифференцированные выплаты при ранениях на СВО

Кабмин утвердил постановление о единовременных выплатах при ранениях на СВО

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Александр Кряжев/РИА Новости

Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты при получении боевых травм и увечий на СВО. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Отмечается, что сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими в ходе спецоперации.

Согласно постановлению, в случае тяжелых ранений единовременная выплата составит 3 млн рублей. Военнослужащим с легкими ранениями полагается выплата в 1 млн рублей. В случае иных травм — 100 тысяч рублей.

В начале ноября министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать новые документы о выплатах ветеранам спецоперации, которые получили тяжелые ранения. По его словам, размеры выплат должны быть пропорциональны тяжести ранения.

До того президент РФ Владимир Путин поручил детально разобраться с вопросом социальной поддержки участников СВО, получивших увечья на фронте.

Ранее были утверждены правила выплаты компенсаций мобилизованным и контрактникам.

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