Генерал-майор МЧС останется под стражей до декабря

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику главного управления МЧС России по Самарской области Олегу Бойко до 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Также продлен арест для руководителей коммерческих компаний Яна Гущина и Елены Тютюнник, обвиняемых в даче взятки.

По версии следствия Бойко получил взятки на сумму более 25 млн рублей за покровительство в сфере организации пожарной безопасности. Он признал свою вину и сотрудничает со следствием. Уголовное дело было возбуждено в связи с деятельностью группы компаний «Витязь», руководители которой также задержаны. Бойко был арестован в декабре 2023 года после 9 лет работы в МЧС. Фигурантов дела арестовали в декабре 2023 года.

4 ноября Басманный суд арестовал начальника городского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Самарской области Алексея Мамыкина, также обвиняемого в получении взятки. Мамыкин является одним из фигурантов дела Олега Бойко.

Ранее сообщалось, что по делу генерал-майора МЧС Бойко в Самарской области задержали шесть человек.