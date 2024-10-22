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В российском регионе задержали шесть человек по делу генерал-майора МЧС Бойко

В Самарской области задержали экс-главу УФМС и пять человек по делам о взятках

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МЧС РФ по Самарской области

Правоохранители задержали начальника управления гражданской защиты Самары, бывшего главу УФМС по Самарской области Игоря Дахно и еще пятерых человек в рамках уголовного дела экс-начальника регионального ГУ МЧС генерал-майора Олега Бойко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По данным парламентария, среди задержанных оказались начальник самарского городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Самарской области, полковник внутренней службы Алексей Мамыкин, глава третьего пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Дмитрий Зинин и заместитель директора МБУ городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин.

«В отношении всех этих людей возбуждены уголовные дела по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взяток). Все они сейчас этапируются в Москву, где Басманный районный суд будет определять им дальнейшую меру пресечения», — написал Хинштейн.

Олег Бойко был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета 18 декабря 2023 года по обвинению в вымогательстве незаконно полученных денег у его подчиненных. По словам Хинштейна, генерал-майор получил взятки на общую сумму 25 млн рублей.

В отношении Бойко было возбуждено уголовное дело. Как пояснили в СК РФ, экс-начальник регионального ГУ МЧС получал деньги за покровительство при выполнении работ в сфере пожарной безопасности.

Ранее Бойко признал вину во взяточничестве.

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