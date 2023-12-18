На начальника ГУ МЧС по Самарской области завели уголовное дело

На начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации возбудили уголовное дело за взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного Комитета РФ.

По данным следователей, Бойко получил от них взятки на сумму свыше 25 млн рублей за покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

В СК подтвердили задержание подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Олега Бойко подозревают в получении многомиллионных взяток.

По его словам, следствие установило, что в течение долгого времени Бойко оказывал покровительство группе компаний «Витязь», занимавшейся пожарной безопасностью.

Парламентарий добавил, что вместе с Бойко задержали руководителей «Витязя» Яну Гущину и Елену Тютюнник.

Ранее чиновник из Мурманска получил условный срок за взятку кофемашиной.