В Москве арестовали высокопоставленного функционера МЧС

Басманный суд в Москве арестовал начальника городского отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Самарской области, полковника внутренней службы Алексея Мамыкина. Об этом сообщает 63.RU.

Чиновника обвиняют в получении взятки. Он является одним из фигурантов дела о мошеннических аферах начальника ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко. По данным суда, Мамыкина арестовали еще 17 октября.

22 октября сообщалось, что в Самарской области задержали экс-главу УФМС и еще пять человек по делу Бойко.

Среди задержанных были Мамыкин, а также глава третьего пожарно-спасательного отряда полковник внутренней службы Дмитрий Зинин и заместитель директора МБУ городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин.

Олег Бойко был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета 18 декабря 2023 года по обвинению в вымогательстве незаконно полученных денег у его подчиненных. По словам Хинштейна, генерал-майор получил взятки на общую сумму 25 млн рублей.

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