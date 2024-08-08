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Генерал-майор МЧС Бойко признал вину во взяточничестве

РИА: генерал-майор МЧС Бойко признал вину по делу о получении взяток

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МЧС РФ по Самарской области

Генерал-майор Олег Бойко, занимавший должность начальника главного управления МЧС по Самарской области, признал вину во взяточничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

О втором фигуранте дела, бизнесмене Яне Гущине, сообщается, что он активно сотрудничает со следствием.

Глава ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко был задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета 18 декабря 2023 года по обвинению в вымогательстве незаконно полученных денег у его подчиненных.

Позже депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн рассказал, что начальник управления ведомства по Самарской области получил взятки на общую сумму 25 млн рублей.

В отношении Бойко было возбуждено уголовное дело. Как пояснили в СК РФ, генерал-майор получал деньги за покровительство при выполнении работ в сфере пожарной безопасности.

Ранее суд в Москве приговорил к 2,5 года колонии замглавы столичного МЧС.

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