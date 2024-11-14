Между Крымом и Запорожьем приостановлено движение грузовых поездов

Из-за обрушения моста в Джанкойском районе Крыма между полуостровом и Запорожской областью приостановлены грузовые железнодорожные перевозки. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве транспорта и транспортной инфраструктуры Запорожской области агентству пояснили, что восстановить движение предполагается в течение суток, рисков долгосрочной остановки нет.

13 ноября на участке трассы Джанкой — Маслово в Крыму произошло обрушение железнодорожного моста. В это время на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших.

По данным крымского минздрава, один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Второму оказана амбулаторная медицинская помощь. Он отказался от госпитализации.

В региональном управлении Следственного комитета отметили, что ЧП произошло из-за движения перегруженной фуры. Ведется расследование, в рамках которого «будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности».

Ранее прокуратура в Крыму начала контролировать проверку по факту обрушения моста.