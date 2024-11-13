Мост обрушился в Джанкойском районе Крыма

Обрушение моста произошло на участке трассы Джанкой — Маслово в Крыму. В настоящее время на месте ЧП ведут работы экстренные службы, сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко в своем Telegram-канале.

По данным МЧС, во время ЧП на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели достали двух пострадавших.

Властями предложены маршруты объезда через населенный пункт Соленое Озеро.

«На дороге Джанкой – Маслово произошло чрезвычайное происшествие – обрушение моста. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые делают все возможное для устранения последствий и выяснения причин», – сообщила Федоренко.

Она также призвала жителей региона полагаться только на официальные источники информации и пообещала информировать общественность о всех изменениях через свои страницы в соцсетях.

В августе следователи возбудили два уголовных дела в связи с обрушением двух мостов в один день в Приморском крае.

Ранее автомобильный мост обвалился в городе Магадане.