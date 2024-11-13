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В минздраве Крыма рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста

Минздрав Крыма: один из пострадавших при обрушении моста госпитализирован

Состояние одного из пострадавших при обрушении моста на дороге Джанкой — Маслово в Крыму оценивается как тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в Telegram-канале.

«В результате происшествия в Джанкойском районе пострадало два человека. Пострадавшие доставлены в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», — говорится в публикации.

По данным крымского минздрава, один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь. Он отказался от госпитализации.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 13 ноября. На дороге Джанкой — Маслово произошло чрезвычайное происшествие — обрушение моста. На месте происшествия работают экстренные службы региона.

По данным МЧС, во время ЧП на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Из салонов машин спасатели извлекли двух пострадавших.

Ранее автомобильный мост обвалился в городе Магадане.

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