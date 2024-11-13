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В СК назвали причину обрушения моста в Крыму

СК: обрушение моста в Крыму произошло из-за перегруженной фуры

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Телеграм-канал ЧП / Крым

Обрушение моста в Джанкойском районе Крыма произошло в результате движения перегруженной фуры. Об этом сообщило Следственное управление СК по региону в Telegram-канале.

«По поручению руководителя ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьева организована проверка в связи с происшествием на автодороге Джанкой-Маслово, где в результате движения перегруженного большегруза произошло обрушение моста», – сообщили в ведомстве.

В СК отметили, что на месте обрушения моста работают следователи. По данным управления, травмы при обрушении получили водитель грузовика и водитель легкового автомобиля, которого отправили в медучреждение.

«В рамках проверки будет дана оценка состоянию путепровода на предмет его аварийности», – отметили в СК.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на участке трассы Джанкой — Маслово. В настоящее время на месте ЧП ведут работы экстренные службы.

Ранее автомобильный мост обвалился в городе Магадане.

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