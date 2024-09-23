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В Магадане во второй раз за неделю обрушился мост

Обрушение моста произошло на Тенькинской трассе в Магадане

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Автомобильный мост обвалился в городе Магадане. Об этом сообщается в Telegram-канале MagadanMedia.ru.

По информации журналистов, ЧП произошло на Тенькинской трассе. Обрушение произошло на переправе, которая проложена через реку Аян-юрях.

Иные подробности пока не уточняются.

17 сентября в городе Магадане обвалился еще один мост. В тот раз обрушилась переправа через реку Чай-Урья, при этом после происшествия региональное министерство транспорта временно ограничило в этом районе движение всех видов машин.

В конце августа в Приморском крае за один день обрушились сразу два моста — около села Невское в Лесозаводском районе и в Чугуевском районе. В результате следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовные дела, в том числе по статье о превышении должностных полномочий.

Фигурантами стали сотрудники местного министерства транспорта и дорожного хозяйства, которые отвечали за ремонт переправ. Мост у села Невское был признан аварийным еще в 2013 году, а мост в Чугуевском районе — в 2022 году. Но, по информации следователей, их модернизацией так никто и не занялся.

Ранее в Челябинской области обрушилась часть дороги.

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