Арест обвиняемых по делу о стрельбе в офисе Wildberries попросили продлить

Следственный комитет попросил продлить срок ареста 25 обвиняемым по делу о стрельбе в офисе маркетплейса Wildberries в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд столицы.

«В суд поступили ходатайства о продлении 25 обвиняемым в стрельбе у Wildberries меры пресечения», — заявили в суде.

Речь идет о содержании под стражей. Заседания суда по данному вопросу будут проходить 14 ноября.

18 сентября у офиса маркетплейса в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Основательница и глава компании Татьяна Ким (ранее — Бакальчук) заявила, что ее муж Владислав с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве.

Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бизнесмен в итоге избежал ареста, хотя сообщалось, что против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям.

Ранее следователи допросили пострадавших во время стрельбы у офиса Wildberries.