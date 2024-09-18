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Владислав Бакальчук заявил о нападении на него у офиса Wildberries

Бакальчук заявил, что на него пытались напасть у офиса Wildberries

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук отверг обвинения в том, что он якобы пытался незаконным путем проникнуть в офис компании в БЦ «Романов двор» в Москве, и заявил, что на него напали. В своем Telegram-канале бизнесмен объяснил, зачем приехал к офису Wildberries.

«Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок», — написал Бакальчук.

Он отметил, что с ним все в порядке, и пообещал позднее рассказать подробности.

В пресс-центре РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ. — Прим. ред.) прокомментировали инцидент у БЦ «Романов двор» и слова Бакальчука.

«Юридическая служба компании не нашла возможным содержательно охарактеризовать данную инициативу. Поэтому можем пожелать Владиславу только удачи», — заявили представители компании.

О том, что Владислав Бакальчук якобы пытался проникнуть в офис Wildberries 18 сентября, написало РБК со ссылкой на пресс-службу компании. В Wildberries уточнили, что правоохранительные органы предприняли «необходимые меры» в связи с визитом Бакальчука, и сейчас ситуация стабильная.

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак RWB.

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Стрельба в офисе Wildberries
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