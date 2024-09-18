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Бакальчук обвинила мужа в попытке захвата офисов Wilberries

Бакальчук попросила полицию взять на контроль попытку захвата офисов Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале обратилась к правоохранительным органам с просьбой взять на контроль ситуацию с попыткой захвата офисов компании.

В своем сообщении предпринимательница рассказала, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Она отметила, что заявление указанных лиц о переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто о них не договаривался.

«Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию», — подчеркнула гендиректор Wildberries.

Бакальчук также попросила сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших вторжение.

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заключила предпринимательница.

Незадолго до этого 18 сентября пресс-служба Wildberries сообщила о попытке незаконного проникновения Бакальчука с охраной в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». Позднее стало известно, что в еще один офис маркетплейса в Москве у метро Динамо попытались прорваться вооруженные люди.

23 июля основательница Wildberries объявила о разводе с мужем. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» в офисе компании из-за сделки с оператором наружной рекламы Russ. 30 июля Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление о расторжении брака, но суд оставил его без движения. Также предпринимательница рассказала, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ.

Ранее юрист предположил, что Бакальчуки могут стать банкротами из-за споров.

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