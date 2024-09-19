Бакальчука обвинили в убийстве после стрельбы у офиса Wildberries. Он задержан на 48 часов Бакальчуку предъявлено обвинение в убийстве после стрельбы в офисе Wildberries

Сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку и еще шестерым участникам инцидента со стрельбой в центральном офисе Wildberries предъявлены обвинения по четырем статьям. Предприниматель просидел в кабинете у следователя до утра, пишет Mash. Последний пост Бакальчук выложил накануне в 18:04 мск — в нем бизнесмен заявил, что на него готовилось покушение.

Обвинение в убийстве

Сооснователю Wildberries Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение после стрельбы в офисе ВБ , сообщили адвокаты предпринимателя в его Telegram-канале.

«Владиславу Сергеевичу Бакальчуку было предъявлено обвинение по следующим статьям УК РФ: ст. 105 ч. 2 — убийство; ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство; ст. 317 — покушение на сотрудника правоохранительных органов; и ст. 330 — самоуправство. Он задержан на 48 часов», — заявили адвокаты.

Они назвали это «вопиющим и беспрецедентным нарушением прав» их подзащитного:

«Человек, на которого было совершено покушение в центре Москвы, на глазах у десятка свидетелей, внезапно сам стал обвиняемым по целому ряду уголовных дел. Несмотря на показания очевидцев и видеозаписи, подтверждающие, что огонь был открыт изнутри офиса, представителями другой стороны конфликта».

Как пишет Mash, предприниматель просидел в кабинете у следователя с середины вчерашнего дня до сегодняшнего утра.

Кроме Бакальчука, обвинение предъявлено еще шести фигурантам дела, сообщила Baza. Речь идет о Коноплеве, Мажиеве, Сайфуллаеве, Байбетиеве, Канаеве и Висаригове. По данным Telegram-канала, решение о мере пресечения будет вынесено 19 сентября.

Последний пост в Telegram-канале лично Бакальчук опубликовал 18 сентября в 18:04, в нем он утверждал о готовившемся на него покушении. Он также подчеркнул, что о визите в офис принимающая сторона была уведомлена за сутки.

«Вывод только один: они готовились именно к покушению, которое затем хотели преподнести как несчастный случай, где виновными являемся я, мои сотрудники и охрана, нанятая мной после того, как дошла информация о связях «нового руководства Wildberries» с террористической группой, спонсируемой неким политиком, уроженцем Республики Ингушетия, занимающим высокий государственный пост», — написал Бакальчук.

По факту стрельбы СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Самоуправство» и «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Стрельба в офисе

Владислав Бакальчук пришел с группой людей в бизнес-центр «Романов двор», где располагается офис Wildberries, около 12:30 18 сентября (одновременно другая группа людей пришла в офис Wildberries в БЦ «Искра-парк», однако их вывела охрана, сообщила пресс-служба маркетплейса).

На входе завязалась потасовка, после был открыт огонь, погибли два человека : по данным Shot, это 28-летний мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов.

Владислав Бакальчук заявил, что на «его команду» совершили нападение, когда они приехали на переговоры. Никаких встреч с Владиславом не планировалось, он предпринял попытку незаконного проникновения в офис Wildberries, заявила пресс-служба Wildberries.

Каждая из сторон обвинила оппонентов, что именно они первыми открыли стрельбу.

После инцидента Татьяна Бакальчук обратилась к супругу.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сказала она.

19 сентября основательница маркетплейса заявила, что в компании объявили траур после гибели охранников при стрельбе.

Бакальчук назвала произошедшее «горем, которое трудно осмыслить».

«Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом», — сообщила она и пообещала, что компания окажет семьям погибших сотрудников необходимую поддержку.

Предыстория конфликта

Конфликт между супругами Татьяной Бакальчук и Владиславом Бакальчуком начался из-за слияния Wildberries с оператором наружной рекламы Russ в июне 2024 года. В результате этой сделки Wildberries передала 27 из 30 своих дочерних компаний в новую компанию RWB LLC, сообщал Forbes со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Russ получила 35% акций в новом предприятии; Wildberries — 65%.

«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании стоимостью около $3,4 млрд . Ее чистая стоимость снизилась до $4,1 млрд с $7,9 млрд », — сообщил Forbes.

До сделки Владислав Бакальчук владел 1% акций Wildberries; Татьяна Бакальчук — 99%. Теперь Владиславу Бакальчуку принадлежит 0,65% акций RWB, однако он претендует на половину бизнеса Wildberries, пишет Forbes.

В июле Владислав Бакальчук выложил запись встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На видео он называет сделку Wildberries с Russ «рейдерским захватом» и жалуется, что «жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».

В ответ Татьяна Бакальчук объявила о разводе, а также объяснила, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ.

12 сентября в суде прошло первое заседание о разводе, ни один из супругов его не посетил.

Как написали 19 сентября адвокаты Владислава Бакальчука, он предпринимал многочисленные попытки «наладить диалог и сесть за стол переговоров, ни Татьяна, ни ее адвокаты не пошли на контакт».

«Татьяна прекратила с ним всякое общение, не обсуждая ни условия развода, ни раздел имущества и бизнеса. Это было сделано при непосредственном участии братьев Мирзоян и, вероятно, лично Сулеймана Керимова», — заявили представители обвиняемого.