Следователи допросили пострадавших во время стрельбы у офиса Wildberries

Следователи допросили пострадавших во время стрельбы у московского офиса Wildberries. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник агентства отметил, что людей допросили в рамках нескольких уголовных дел, в том числе о покушении и посягательстве на жизнь полицейского. Следствие по уголовному делу продолжается. Сейчас устанавливают все детали произошедшего.

18 сентября у офиса Wildberries в центре Москвы произошел вооруженный конфликт. Основательница маркетплейса Татьяна Ким (Бакальчук) заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве.

Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. Бакальчук избежал ареста, хотя против него выдвинуты обвинения по тяжелым статьям.

Ранее одного из фигурантов дела Wildberries выпустили из СИЗО.