Убитые охранники, раненые бойцы. Что известно о стрельбе в центральном офисе Wildberries? При стрельбе у центрального офиса Wildberries погибли два человека

Два человека погибли и 10 пострадали, когда сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук попытался войти в центральный офис компании в сопровождении бойцов ММА. Жена Бакальчука Татьяна, которая подала недавно заявление о разводе, обвинила супруга в попытке рейдерского захвата. «Газета.Ru» собрала все, что известно об инциденте.

В московском офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти туда.

В пресс-службе компании сообщили о погибшем охраннике. Позднее ТАСС написал о втором погибшем, он также был сотрудником охраны офиса.

Пострадали 10 человек, пишет SHOT. Среди них — трое полицейских, а также вице-чемпион Европы по каратэ Абубакар Местоев и бойцы Рашид Кодзоев и Умар Чичаев. Последний ранее был членом бойцовского клуба Рамзана Кадырова «Ахмат» и фотографировался с главой Чечни.

Всего, по информации Mash, в отдел полиции доставили 28 человек. Некоторые из них сопротивлялись при задержании. При этом SHOT сообщает только о девяти задержанных.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия».

Стрельба у первого офиса

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», около полудня к зданию БЦ приехала группа неизвестных мужчин. Сотрудник бизнес-центра рассказал, что их было больше шести человек, все в гражданской одежде. Они выглядели как обычные посетители, пили кофе и ожидали кого-то на ресепшене. Когда у мужчин спросили, кого именно они ждут, они ответили, что Владислава Бакальчука.

«В какой-то момент около 12 дня они резко начинают бежать, ломать двери, лифт», — подчеркнул работник БЦ.

Момент, как мужчины в черном выламывают двери, попал на видео. На еще одном ролике видно, что после того, как неизвестные проникли в офис, они вступили в конфликт с охранниками. Между посетителями и сотрудниками службы безопасности завязалась драка, послышались выстрелы.

Сотрудники Wildberries во время стрельбы забаррикадировались и спрятались под столы. По словам работника БЦ, выстрелы продолжались на протяжении трех-четырех минут, после чего затихли, и люди начали выбираться из здания через черный вход. К тому времени в бизнес-центр зашли сотрудники полиции.

Как сообщил канал «Осторожно, Москва», группа мужчин в черном пыталась попасть к лифту, который ведет непосредственно в офис маркетплейса. После конфликта в здании сломаны двери, разбиты стекла, разбросана мебель. В самом офисе идут следственные действия, на месте работают сотрудники СК РФ.

Второй офис

Кроме того, как написала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак, другая группа мужчин также пришла в еще один офис Wildberries в БЦ «Искра Парк» на станции метро Динамо.

«Офис окружили черные «вэшки». Оттуда высыпались типы в масках», — рассказал очевидец произошедшего.

Сотрудники WB поделились кадрами из офиса компании. На видео видно, что более десятка мужчин преимущественно в черной или серой одежде парализовали работу — они ходят по рабочим помещениями, сидят на местах работников компании. Некоторые из них носят головные уборы и медицинские маски.

«<...> руководство распорядилось буквально «валить из офиса». При этом, по их словам, товарищи в масках из офиса уходить не собирались», — написала Собчак.

Версия Татьяны Бакальчук

Сразу после первых сообщений СМИ о стрельбе в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили о попытке незаконного проникновения в офис WB Владислава Бакальчука.

Развод Бакальчуков и его причина Wildberries была основана супругами Бакальчук в 2004 году. В июне 2024 года компания объявила о слиянии с оператором наружной рекламы Russ.



Владислав Бакальчук на встрече Рамзаном Кадыровым в июле назвал сделку «рейдерским захватом». Он пожаловался главе Чечни, что «жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес».



В ответ Татьяна Бакальчук объявила о разводе, а также объяснила, что проблемы с мужем начались задолго до сделки с Russ. Она уточнила, что ее супругу принадлежит только 1% акций Wildberries.



12 сентября в суде прошло первое заседание о разводе, ни один из супругов его не посетил.

«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — сообщили в WB.

В пресс-службе также отметили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука.

Татьяна Бакальчук в свою очередь опубликовала заявление, в котором обвинила в попытке захвата офисов компании Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина .

«Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался», — подчеркнула основательница маркетплейса.

Она попросила правоохранителей взять эту ситуацию под контроль и сделать публичными итоги расследования о мотивах людей, «организовавших этот беспредел» .

«Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — заключила Бакальчук.

Версия Владислава Бакальчука

Сооснователь WB Владислав Бакальчук настаивает, что 18 сентября у него должна была состоятся встреча с руководством компании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Наши юристы отправили официальное уведомление Wildberries, а также запросили урегулирование всех накопившихся разногласий. Мы пришли с четким планом действий: передать официальные документы и обсудить важный вопрос строительства новых складов , которое приостановлено из-за указаний Роберта Мирзояна», — написал предприниматель.

Бакальчук пояснил, что то, что произошло дальше, «вышло за рамки любых ожиданий» . Бизнесмен, по его словам, знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны.

Когда Бакальчук пришел, как он утверждает, на запланированную встречу, охрана бизнес-центра отказалась пропускать его и его коллег. Сооснователь WB заявил, что сотрудники службы безопасности БЦ использовали для этого «нелепые оправдания». Одному из коллег Бакальчука охранники сказали: «Пошел вон, бомж!» , заявил предприниматель SHOT.

«Никто не мог представить, что начнется стрельба. Мои люди не были вооружены, нас защищали сотрудники полиции. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries. В тот момент началась настоящая паника, повсюду был дым, люди пытались укрыться. Мои коллеги, пришедшие со мной, были ранены. Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ. Это был настоящий расстрел», — отметил Бакальчук.

Предприниматель настаивает на том, что в офис компании он и его коллеги пришли исключительно для обсуждения бизнес-вопросов, а не с угрозами. Однако в ответ по ним открыли огонь.

Позже в своем Telegram-канале он опубликовал видео, отметив, что люди с оружием в черном, которые открыли стрельбу — это охрана РВБ.

«Именно они начали стрелять по мне и моим сотрудникам. Видео снято изнутри офиса», — уточнил Бакальчук.

Он также подчеркнул, что уже дал показание полиции и готов оказать полное содействие следствию.