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В Сумах произошло несколько взрывов

«Общественное»: в Сумах произошло несколько взрывов

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошло два взрыва. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Затем распространилась информация о новых взрывах в городе.

Подробности произошедшего на настоящий момент не приводятся.

В данное время воздушная тревога действует в Сумской, а также в ряде других областей Украины.

Ранее 13 ноября взрыв также произошел в городе Сумы. Также в ночь на 12 ноября украинские средства массовой информации сообщали о серии взрывов в Киеве. «Военное обозрение» писало, что после нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российские войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту.

Ранее российская авиация ударила по объектам ВСУ в Запорожской области.

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