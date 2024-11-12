Взрыв произошел на северо-востоке Украины

Взрыв произошел в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщают украинские СМИ.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — пишет издание «Общественные новости».

Также в ночь на 12 ноября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве.

«Военное обозрение» писало, что после нескольких ночных ударов по системе противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российский войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российская авиация ударила по объектам ВСУ в Запорожской области.