Российская авиация ударила по объектам ВСУ в Запорожской области

Российская авиация ударила по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде подконтрольного Украине города Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Рано утром фронтовая авиация нанесла удар по пригороду Запорожья, где сконцентрированы военные объекты украинских боевиков», — отметил он.

По информации Рогова, в самом Запорожье было слышно несколько взрывов. Он считает, что удар наносился авиационными бомбами. Данные о точных местах ударов и степени поражения военных объектов ВСУ уточняются.

Накануне Рогов сообщил, что в Запорожье ВСУ пытаются сбить дроны над кварталами с плотной жилой застройкой.

До этого стало известно, что украинская армия готовится нанести массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевка, который расположен в Запорожской области. По словам Рогова, цель возможного подрыва — препятствовать будущему наступлению российской армии на город Запорожье.

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