Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве прогремела серия взрывов. Вероятно, они произошли за пределами украинской столицы, сообщает Telegram-канал «Общественное».

«В Киеве прогремели взрывы, вероятно, за пределами города», — говорится в посте канала.

Власти города пока не прокомментировали случившееся.

Накануне в Киеве также звучали взрывы. При этом о причинах и местах взрывов не сообщалось.

В тот же день взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области на юго-востоке Украины.

Российская армия начала проводить атаки на украинские объекты инфраструктуры с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по словам российских властей, лежит на украинских специальных службах. Как утверждает Министерство обороны РФ, удары направлены на целевые объекты в областях энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины.

Ранее в Совфеде назвали атаку на Москву беспилотниками приговором Украине.