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Арестованного за взятку ректора ВГУ заподозрили в распространении порно

Mash: арестованного ректора ВГУ Ендовицкого подозревают в распространении порно

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Российский союз ректоров

Арестованному за взятки ректору Воронежского государственного университета (ВГУ) Дмитрию Ендовицкому предъявили новое обвинение в распространении порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в его телефоне нашли 11 роликов интимного содержания.

По данным Mash, 10 октября Ленинский районный суд закрыл судебное заседание, на котором Ендовицкому избирали меру пресечения, якобы из-за видеороликов с различными девушками, найденных в его телефоне.

Ендовицкого задержали в июне 2024 года. Мужчину взяли под стражу в Москве и доставили в Воронеж для проведения следственных мероприятий. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке за докторскую диссертацию своей жены.

До этого стало известно, что ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александр Федоров при поддержке проректора незаконно издавал приказы о выплате работникам единовременных доплат за интенсивность труда. По информации следствия, сумма присвоенных денежных средств составила свыше 18 млн рублей. Ректор был задержан 9 июля. Ему предъявили обвинение в получении взятки.

Ранее доцента российского вуза задержали по делу о получении взяток от студентов.

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